L'uomo in partenza per Roma aveva con sé anche un tirapugni

CATANIA – Aveva un coltello a serramanico e un tirapugni nel bagaglio a mano: per questo motivo la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Catania ha denunciato un 24enne in partenza per Roma lo scorso 16 gennaio.

Il coltello era del tipo vietato, con una lunghezza complessiva di 20 centimetri. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti a offendere. Le armi sono state sequestrate.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI