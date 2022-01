Comune di Vittoria, si vota sulla revoca del presidente del consiglio

Si va verso la revoca della delibera di elezione del presidente del consiglio comunale di Vittoria, Alfredo Vinciguerra, nella seduta di domani sera. L’elezione è contestata dalla maggioranza che sostiene il sindaco, Francesco Aiello. Un’ora e mezza dopo l’elezione fu scoperto che alcune schede risultavano votate sul retro e per questo lo scorso 16 dicembre furono sequestrate dalla magistratura che ha avviato un’indagine.

Le posizioni

I gruppi di maggioranza (Aiello sindaco, Pd, Psi) chiedono le dimissioni di Vinciguerra e hanno presentato la richiesta di revoca della sua elezione. Vinciguerra si era rifiutato di lasciare l’incarico, chiedendo un parere di legittimità al segretario comunale e suggerendo di attendere l’esito dell’inchiesta giudiziaria. Nel frattempo, la maggioranza ha rifiutato di proseguire nei lavori consiliari. Il sindaco Aiello non ha ancora giurato in aula, non sono state formate le commissioni e non è stata avviata l’attività ispettiva. Stamattina, a sorpresa, Vinciguerra ha annunciato il suo passo indietro: “Il consiglio comunale che è nel pieno delle proprie funzioni ma ad Aiello non piace il presidente. Un comportamento molto grave. Questo sta paralizzando la città”. Da qui la decisione di permettere la trattazione della delibera di revoca: “Consentirò la trattazione di quel punto all’ordine del giorno, ma continueremo a combattere nelle sedi opportune per difendere legalità e giustizia”.



