Covid, 64 mila nuovi casi in 7 giorni in fascia pediatrica

Oltre 64mila bambini della fascia di età 6-11 anni in una settimana (dal 2 al 9 gennaio) sono rimasti contagiati dal virus Sars-CoV2, di cui 113 sono stati ricoverati in area medica e uno in terapia intensiva. Al momento, in Italia meno di un bambino su 4 (24,4%) nella fascia 5-11 anni ha ricevuto una dose di vaccino. Questi sono dati rilevati dalla Società italiana di pediatria sulla base dei dati dell’Iss.

I pediatri – in una nota – tornano a ricordare ai genitori l’importanza di proteggere i più piccoli con la vaccinazione. Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino anti Covid viene registrata una notevole eterogeneità territoriale: con alcune regioni che non arrivano al 15% e altre che si collocano molto più avanti della media nazionale.

“Di grande interesse è il caso della Puglia dove oltre il 40% dei bambini tra 5 e 11 anni ha già ricevuto la prima dose – dice la presidente Sip Annamaria Staiano – la Regione ha puntato sin dall’inizio della campagna vaccinale sulla somministrazione del vaccino nelle scuole, con il coinvolgimento di igienisti e pediatri. Un modello organizzativo che sembra funzionare molto bene e che anche altre regioni hanno iniziato a mettere in atto”. Intanto, i dati di farmacovigilanza che arrivano dagli Stati Uniti, dove oltre 9 milioni i di bambini tra 5 e 11 anni hanno ricevuto una dose del vaccino, confermano che il preparato è sicuro ed efficace, spiegano dalla società scientifica.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



