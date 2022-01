Covid, dall’ottica al pellet: verso un’intesa sui negozi green pass free

ROMA – Verso l’intesa sui negozi in cui si potrà accedere senza green pass: al termine di una riunione tecnica sul nuovo Dpcm, ancora in definizione, ieri si sarebbe convenuto su una lista non troppo lunga di acquisti che continueranno a essere pass free: oltre ad alimentari e sanitari, anche i negozi di ottica o per l’acquisto di pellet o legna per riscaldamento, così come i carburanti. Ancora in corso di valutazione edicole e tabaccai.

Secondo le prime indiscrezioni acquisti nei mercati, dagli ambulanti, ma anche nelle edicole, dovrebbero quindi essere consentiti senza green pass. Lo stesso vale per i benzinai.

Il Dpcm con la lista delle attività e degli esercizi dove non sarà richiesto il Green Pass dovrebbe arrivare tra oggi e domani – ha confermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, rispondendo in merito ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1 -. La lista, ha detto Sileri, “è quasi pronta. Tutto parte dal 1° febbraio. Verrà non solo resa nota la lista, ma spiegata ulteriormente la bontà di quello che stiamo facendo per convincere le persone ancora indecise”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI