Regionali, Nicola D’Agostino candidato in Forza Italia

CATANIA – Un incontro in vista delle elezioni Regionali. “Sarò candidato in Forza Italia. Ed è naturale che se Gianfranco Micciché è in provincia di Catania io lo debba incontrare”: anche Nicola D’Agostino, deputato regionale di provenienza renziana, ha incontrato il presidente dell’Ars e leader dei berluscones di Sicilia.

“Un incontro tra amici”, ha specificato il parlamentare acese. Un modo per far sapere di pensare ad altro rispetto ai pranzi e ai caffè catanesi di ieri con i vertici del centrodestra isolano per verificare il futuro prossimo e venturo di Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans.

Insomma, tutt’altra partita: un incontro operativo in vista di una campagna elettorale già avviata e con una lista, quella di Forza Italia, che in provincia di Catania si annuncia già affollata di big in cerca della riconferma a Palazzo dei Normanni. Tant’è che, dall’altro versante dell’Etna, in quel di Belpasso, il parlamentare azzurro Alfio Papale non avrebbe affatto gradito di non essere stato contattato per un altrettanto operativo vertice con il presidente Ars.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI