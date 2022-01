Fioretto a squadre: l’Italia del siciliano Garozzo trionfa a Parigi

PARIGI – La terza giornata della Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi ha regalato all’Italia un successo pesante nella prova a squadre. La formazione azzurra composta dal vicecampione olimpico, l’acese Daniele Garozzo insieme ad Alessio Foconi, reduce dal terzo posto di ieri nella prova individuale, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi ha sbaragliato la concorrenza e, senza commettere passi falsi, è giunta fino alla vittoria finale.

Il percorso della squadra italiana, che partiva come testa di serie numero 5, è iniziato nel tabellone dei 16 con la vittoria ottenuta contro la Polonia 45-26, poi gli azzurri hanno superato il quartetto di Hong Kong del campione olimpico Ka Long Cheung col punteggio di 45-24, approdando così in semifinale, dove hanno avuto la meglio sulla formazione statunitense per 45-38. In finale l’Italia ha sfidato il team francese che a Tokyo 2020 ha conquistato l’oro a cinque cerchi, in un match a senso unico conquistato col punteggio di 45-20.

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE A SQUADRE – Parigi (Francia), 16 gennaio 2022

QUI i risultati completi

Finale

ITALIA b. Francia 45-20

Finale 3/4 posto

Usa b. Russia 45-30



Semifinali

ITALIA b. Usa 45-38

Francia b. Russia 45-39



Quarti

Usa b. Egitto 45-31

ITALIA b. Hong Kong 45-24

Russia b. Giappone 45-22

Francia b. Corea 45-41



Tabellone dei 16

ITALIA b. Polonia 45-26

Classifica (26): 1. ITALIA, 2. Francia, 3. Usa, 4. Russia, 5. Giappone, 6. Egitto, 7. Corea, 8. Hong Kong



