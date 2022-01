Incendio in corso Sicilia, Saverino: “Fatti simili non devono ripetersi”

Mettere in sicurezza l’area “e agire in modo tale che simili episodi non si ripetano più in futuro“. È la richiesta di Ersilia Saverino, presidente dell’assemblea provinciale di Catania del Partito Democratico, all’amministrazione comunale di Catania. La dem etnea, già consigliera comunale, scrive su Facebook dopo l’incendio di rifiuti avvenuto ieri nella zona di corso Sicilia.

Ieri, infatti, frigoriferi, lamiere e pensili da cucina accatastati nei pressi delle baracche in piazza della Repubbica sono andati a fuoco per cause in corso di accertamento. Per domare il rogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale con un’autobotte di rincalzo. Non ci sono stati feriti né persone intossicate dal fumo.



