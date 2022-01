Montelepre, maltrattamenti familiari nonostante i domiciliari

I carabinieri hanno colto il pericolo e chiesto la custodia cautelare in carcere

MONTELEPRE (PA) – Nonostante gli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia continua a vessare moglie e figli. Un uomo di Montelepre, in provincia di Palermo, grazie al codice rosso, è stato trasferito al carcere di Pagliarelli.

Dall’inizio del nuovo anno, l’uomo aveva ricominciato ad assumere comportamenti minacciosi nei confronti dei suoi congiunti che, ormai, vivevano nel terrore. I carabinieri della stazione di Montelepre, guidati dal comandante Filippo Li Pomi, hanno colto l’imminente pericolo e hanno chiesto alla procura di Palermo l’aggravamento dei reati nei confronti dell’indagato, ottenendo la custodia cautelare in carcere.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI