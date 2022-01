Attacchi alla direttrice del PS del ‘Cervello’: “Tuteleremo l’immagine”

PALERMO – “Alla luce dei continui attacchi e insulti che hanno come destinataria la dottoressa Tiziana Maniscalchi – direttrice del pronto Soccorso del P.O. Cervello (CLICCA QUI PER LEGGERE QUANTO ACCADUTO) – per l’attività svolta nell’ambito del reparto COVID, da parte di soggetti cosiddetti “NO VAX”, ho dato incarico – annuncia il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Walter Messina – al Servizio Legale dell’Azienda di valutare ogni iniziativa volta a tutelare l’immagine e la professionalità della dirigente e dell’Azienda stessa in cui essa opera con altissimo senso del dovere e dedizione assoluta“.

“Alla dottoressa Maniscalchi – ha concluso Messina – la solidarietà e la vicinanza dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello e mia personale”.



