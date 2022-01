Rap, continua spazzamento meccanizzato: intervento in via Cirrincione

PALERMO – Stanotte, come da cronoprogramma, la via dei Cantieri è stata servita dallo spazzamento meccanizzato. Sono stati impegnati per tirare a lucido la suddetta via: due spazzatrici, un autocarro, cinque operatori Rap, tra autisti e addetti allo spazzamento manuale.

A supporto delle attività di igiene del suolo ambientale la Polizia Municipale con al seguito le gru della consorella AMAT che ha vigilato sul rispetto del divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta previsto dai cartelli.

L’operazione ha prodotto la rimozione di una trentina di auto.

Antecedente al passaggio delle spazzatrici sono stati rimossi un centinaio di ingombranti di varie tipologie, ripulita una postazione di campane stradali di RD. In concomitanza del passaggio delle spazzatrici che sono state ben sette volte svuotate dal fogliame, è stato riempito un motocarro di rifiuti di indifferenziato.

“La collaborazione dei cittadini e la sinergia di tutti gli attori coinvolti dall’iniziativa, dal Presidente della ottava circoscrizione, alla Polizia Municipale, all’AMAT e dagli organi di stampa che stanno dando una informazione puntuale sulle attività poste in essere per rendere la città più pulita, ha funzionato – fa sapere l’Amministratore Rap Girolamo Caruso -. Su una via dove generalmente parcheggiano circa 700 macchine, averne rimosso solo una trentina significa che il 95 % dei cittadini ha risposto all’appello di RAP.”

Stanotte secondo calendario sarà previsto lo spazzamento meccanizzato in via Andrea Cirrincione e al fine di evitare sanzioni si chiede agli automobilisti massima collaborazione e di spostare dalla via indicata dai cartelli installati, dalle ore 21 alle ore 3, la propria auto. Anche stanotte vigili e autogru dell’AMAT in azione.

Il tavolo tecnico operativo, istituito ieri, si riunirà nuovamente il prossimo venerdì, 21 gennaio c.m., per calendarizzare le vie che saranno servite dallo spazzamento meccanizzato e le attività di informazione che saranno sostenute la prossima settimana.

A seguire le vie che saranno coinvolte nel programma notturno di spazzamento meccanizzato da stasera 18 gennaio al prossimo venerdì 21 gennaio c.m. Martedì (OGGI): via Andrea Cirrincione; Mercoledì: via Sampolo; Giovedì: via Sammartino; Venerdì: via Ammiraglio Rizzo.



