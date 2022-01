Palermo, escalation di furti, Alaimo scrive al prefetto: “Maggiori i controlli”

PALERMO – “Intensificare i controlli di polizia nelle zone commerciali di Palermo al fine di ripristinare l’ordine e la sicurezza sul territorio”. È la richiesta della deputata nazionale del M5S, Roberta Alaimo, che ha scritto una lettera al prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, dopo i nuovi episodi di furti e danneggiamenti che hanno colpito molte attività commerciali come gioiellerie, negozi di abbigliamento, bar.

“Negli ultimi mesi si sono succeduti numerosi episodi di furti a danno dei negozi della città di Palermo – ha scritto la deputata – Una escalation di furti che va avanti da mesi e che ha colpito molte attività commerciali come gioiellerie, negozi di abbigliamento, bar. Da ultimo, la notte del 14 gennaio scorso, si è verificato l’ennesimo furto ai danni di un noto negozio di ottica in via Maqueda (CLICCA QUI PER LEGGERE) dove i ladri, dopo aver spaccato la vetrata, hanno rubato la merce pregiata presente all’interno dell’esercizio commerciale. Lo stesso imprenditore aveva subito il medesimo furto già a luglio dello scorso anno. Si chiede di intervenire per intensificare i controlli di polizia nelle zone commerciali della città di Palermo al fine di ripristinare l’ordine e la sicurezza sul nostro territorio”.



