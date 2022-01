Concorsi, pubblicato il bando per 146 posti all’Accademia militare

Pubblicato il bando relativo al concorso per il 204° corso dell’Accademia militare, il concorso quindi per entrare in accademia. I posti disponibili sono 146. Le domande possono essere inviate dal 12 gennaio al 15 febbraio 2022.

I requisiti generali per l’accesso all’Accademia militare sono due. Avere un’età dai 17 anni e non superato i 22 anni ed essere in possesso di un diploma di scuola superiore come titolo di studio, o essere in grado di conseguirlo al termine dell’anno scolastico 2021/2022.

Nei prossimi mesi, uscirà anche il bando relativo al corso Allievi Marescialli dell’Esercito, che sarà verosimilmente aperto ai giovani dai 17 ai 26 anni (28 per chi ha prestato servizio quale volontario).

Per informazioni ai candidati siciliani che vogliono partecipare al concorso per entrare in Accademia militare e per tutte le opportunità formative e professionali in Forza Armata, indirizzarsi al sito web http://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti , oppure rivolgersi al Polo Informativo dell’Esercito in Sicilia



