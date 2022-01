Baucina, furto in casa di anziani: arrestato un 28enne di Bagheria

PALERMO – Insieme a un complice lo scorso luglio avrebbe derubato una coppia di anziani a Baucina sorpresi nel sonno. Quella notte ai due pensionati furono portati via gioielli per 2 mila euro. I carabinieri delle stazioni di Baucina e Ciminna arrestarono un giovane di 30 anni di Bagheria in flagranza di reato; il complice era riuscito a fuggire.

Adesso in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip del tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura, i militari hanno arrestato un ventottenne di Bagheria. I due quella notte per entrare in casa dei due anziani segarono le sbarre delle finestre. Grazie alle descrizioni fatte dai testimoni i militari sono riusciti a risalire al complice che è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI