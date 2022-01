Cefalù, donna cade dal pontile e finisce in acqua: salvata dalla guardia costiera

I militari si sono lanciati in acqua e messo in atto il soccorso

CEFALÙ (PA) – Una donna è caduta in maniera accidentale da un pontile finendo in acqua a causa del maltempo ed è stata salvata da due militari dell’ufficio locale marittimo di Cefalù, che stavano effettuando un controllo presso l’area portuale del Porto di Presidiana.

I militari non hanno esitato, a rischio della loro incolumità, a lanciarsi in acqua e trarre in salvo la malcapitata e a prestarle le prime cure del caso, in attesa dell’arrivo di personale del 118. Il tempestivo intervento degli uomini della Guardia Costiera di Cefalù è stato determinante al fine di evitare conseguenze che sarebbero potute essere peggiori.

Il personale dell’ufficio locale marittimo di Cefalù, continua i controlli nonostante il trasferimento al comando di Termini Imerese, che è stato deciso dopo gli eventi franosi che hanno interessato la Rocca di Cefalù.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI