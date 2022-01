Congo, arrestati i killer dell’ambasciatore Luca Attanasio

ROMA – Prima svolta nelle indagini per l’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio nella Repubblica democratica del Congo. A quasi un anno dall’agguato in cui perse la vita insieme alla sua scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustafa Milambo, la polizia del Nord Kivu ha annunciato l’arresto dei presunti assassini del diplomatico ucciso il 22 febbraio. Avrebbero voluto rapirlo per chiedere un riscatto da un milione di dollari.



