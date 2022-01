Covid, Teatro Massimo Bellini: troppi contagi nel coro

CATANIA – Al teatro Vincenzo Bellini sono circa 20 i coristi positivi al Covid19. Un fatto che ha determinato diversi cambia di programma, tant’è che il concerto per Sant’Agata potrebbe essere soltanto sinfonico. Le notizie, frammentarie, sono venute fuori qualche giorno dopo il concerto di Capodanno quando qualche corista ha accusato i primi sintomi.

Le festività di Natale hanno sicuramente inciso con l’andamento dei contagi anche all’interno dell’ente lirico etneo. “Come dappertutto”, affermano dal Bellini.

I contagiati sono tutti in quarantena senza nessuna ospedalizzazione, fortunatamente. Dai vertici del teatro Vincenzo Bellini arriva la risposta. “Purtroppo la crescita esponenziale dei casi in tutta la nostra comunità, dovuta all’elevata contagiosità della variante Omicron, non ha risparmiato – spiegano – nemmeno il nostro Ente in quanto alcuni dipendenti sono risultati positivi. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli, inclusa la sospensione dell’ attività artistica, la disinfestazione, lo screening di tutto il personale. Il monitoraggio continua ad essere costante per tutti coloro che accedono in Teatro e il personale è sottoposto ripetutamente a screening. Ciò nonostante, stiamo garantendo, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei protocolli sanitari, la programmazione artistica che tuttavia potrebbe subire qualche modifica in relazione all’andamento della pandemia”.



