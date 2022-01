Glovo acquisisce l’azienda palermitana Socialfood

PALERMO – L’azienda di food delivery palermitana Socialfood è stata acquisita da Glovo Italia, la piattaforma di consegne a domicilio multicategoria presente in oltre 450 città del Mondo. Socialfood è nata nel 2013 dall’idea di Giovanni Imburgia e Guglielmo Brino e oggi contano oltre 300 ristoranti come partner.

“Questa acquisizione ci permette di diventare – commenta Elisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia – la prima piattaforma di delivery in Sicilia e nel Sud Italia e di ampliare decisamente il numero di ristoranti con cui lavoriamo in questo territorio. Socialfood in pochi anni è riuscita infatti a essere tra i protagonisti del food delivery in questi territori grazie all’importante ecosistema che è riuscita a creare non solo a Palermo e Catania, ma anche a Bari. Puntiamo a proseguire su questa strada, rafforzando – continua Pagliarani – da una parte l’offerta nelle piazze dove siamo già presenti e dall’altra di arricchirla con tutti i servizi aggiuntivi che Glovo fornisce”.

Il passaggio sarà graduale e avverrà in diverse fasi. Grazie alla distribuzione nei punti nevralgici della città dei magazzini urbani, con la stessa facilità con cui si ordina da un ristorante, i clienti possono ricevere a casa la spesa last minute: un cestino di prodotti che salvano la cena organizzata senza preavviso e, nel mentre, aggiungere il latte per la colazione o la carta da cucina dimenticati nell’ultimo carrello della spesa. Al momento in Italia Glovo ha già aperto 14 magazzini urbani, di cui uno a Palermo.



