Mineo, incidente sulla Catania-Gela: chi erano i due morti NOMI

CATANIA – Sono morti sul colpo Angelo Quaceci, 43 anni, di Paternò ma originario di Catania, e Antonio Messina, 67 di Acireale. I due sono le vittime del gravissimo incidente che ha coinvolto ieri le auto su cui viaggiavano, sulla strada statale 417, nei pressi dell’ex Cara di Mineo.

Per cause ancora in corso di accertamento, la Renault Clio su cui viaggiava Quaceci e la Fiat Panda su cui si trovava Messina si sarebbero scontrate in un terribile frontale. La Panda era di un’associazione socio-sanitaria che trasporta pazienti che devono ricorrere a cure mediche in strutture mediche.

L’incidente

Sul luogo dello scontro erano intervenuti ieri i Carabinieri, tre ambulanze e l’elisoccorso. Il traffico era stato paralizzato per diverse.

Quaceci e Messina sono due delle quattro vittime morte in incidenti automobilistici nel catanese nel giro di due giorni.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI