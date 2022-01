Monreale, il commissario Costa all’hub di San Gaetano

PALERMO – Il commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa ha visitato oggi l’hub vaccinale nella chiesa di San Gaetano, a Monreale. “Venire in un un luogo cosi bello e suggestivo come la chiesa di San Gaetano a Monreale è stato davvero emozionante”, ha detto Costa al suo arrivo nella città normanna, dove ad attenderlo c’erano il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e i suoi collaboratori. “E’ stato fatto un lavoro straordinario – ha continuato Costa – indice di un forte legame tra la comunità e l’amministrazione comunale. Al mio arrivo in questo splendido hub ho avuto la sensazione di trovare una famiglia allargata. Monreale è uno di quegli esempi dove funziona al massimo il rapporto tra l’amministrazione e i cittadini”.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha ringraziato il commissario Costa e tutti colori che hanno lavorato in queste giornate che consentiranno di innalzare la copertura vaccinale. “Abbiamo fatto di tutto – ha detto – per rassicurare i cittadini cercando di agevolare tutti e assicurare il massimo della copertura vaccinale per tornare presto alla normalità”. Prevista in questi giorni la somministrazione di circa 2.000 vaccini.



