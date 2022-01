Palermo: gli 86 milioni trattenuti, critiche dalle imprese, la replica

PALERMO – “Il sindaco Leoluca Orlando tratta gli imprenditori palermitani, come fossero suoi nemici personali”. Così il presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice commenta la notizia, resa nota ieri dal consigliere di Italia Viva Dario Chinnici, attorno all’utilizzo di circa 86 milioni di euro stanziati dallo Stato per ristorare le imprese come copertura di un buco di bilancio.

La denuncia del consigliere Iv è arrivata ieri dopo il consiglio comunale in cui si è discusso del piano di riequilibrio che Sala delle Lapidi deve approvare entro il 31 gennaio per non portare il Comune al dissesto finanziario.

A buttare acqua sul fuoco è arrivata, nelle ore la nota dell’assessore al bilancio del Comune di Palermo Sergio Marino che ha rivendicato: L’amministrazione comunale che ha operato nella rigorosa applicazione della legge”

Le critiche da Confimpresa

Dopo la denuncia di Chinnici, oggi la polemica è stata accesa dal presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice secondo cui “l’appropriazione delle risorse destinate alle imprese da parte del Comune è la cartina tornasole dell’atteggiamento del Sindaco nei confronti degli imprenditori”. Un atteggiamento di inimicizia che secondo Felice si esprime con “l’accusa indiscriminata di evasione fiscale – ha dichiarato il rappresentante delle imprese – l’atteggiamento contro le associazioni di categoria, i provvedimenti vessatori sul traffico”.

Di fronte a tutto ciò, dunque, l’ultimo casus belli per il presidente di Confimprese Palermo “dimostra come le imprese palermitane non rientrino nell’agenda di governo del Sindaco anzi, ove possibile vanno colpite, con veri e propri attacchi”.

Ferrandelli: “Manovra scandalosa”

Una critica quella di Giovanni Felici a cui si somma anche quella del consigliere di +Europa Fabrizio Ferrandelli che ha definito la manovra “scandalosa”, “un’offesa a tutti i palermitani in difficoltà”. “Non si tolgono soldi a chi ne ha bisogno per coprire proprie inefficienze – ha scritto Ferrandelli -; non si drenano risorse che servirebbero a chi non ha passato un bel momento per tamponare proprie incompetenze. Io farò di tutto per bloccare questo scempio. Il dissesto – ha poi aggiunto – Orlando lo copra facendo il suo lavoro di primo cittadino, non togliendo il pane di bocca ai cittadini.

Gli 86 milioni di euro di ristori in ballo che sarebbero stati utilizzati dal Comune afferiscono a due annualità 31 milioni del 2020 e 55 milioni del 2021.

Confesercenti: “Chiarezza da parte della Giunta”

Attacchi alla Giunta comunale arrivano anche da parte dei Francesca Costa, presidente Confesercenti Palermo, che in una nota chiede che “si faccia chiarezza sulle accuse che arrivano dal Consiglio Comunale”.

“Omicron con la nuova ondata di contagi, l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, i consumi che stentano a riprendere sono tutte mazzate per le imprese chiamate a rientrare su misure come il Decreto liquidità del Governo nazionale per cui a breve scatteranno le rate di restituzione. Siamo stanchi e in sofferenza – dice Costa – e il dubbio che risorse così ingenti possano essere state immobilizzate senza produrre benefici per nessuno, ci amareggia profondamente.​ Per questo – ha concluso Costa – chiediamo chiarezza e chiediamo che, nell’eventualità queste accuse si rivelassero fondate, si ponga rimedio al danno prevedendo misure di sostegno e/o di compensazione per le imprese sul fronte della tassazione locale”.

Sergio Marino: “L’Amministrazione ha operato applicando la legge”

Sergio Marino, assessore al bilancio del Comune di Palermo, ha voluto fare chiarezza sulla situazione, illustrando le ragioni dietro le ‘mosse’ del Comune. “Non posso che ricordare – ha esordito il componente della giunta – la piena regolarità delle azioni intraprese dall’amministrazione comunale che ha operato nella rigorosa applicazione della legge in tutte le sue articolazioni”.

Il Fondo per le funzioni fondamentali, anche chiamato fondone, spiega nella nota Marino, è stato istituito dal Decreto Rilancio per fare fronte alle conseguenze del Covid. “La misura in questione – scrive l’assessore – nasce con l’intento di evitare che le perdite di gettito subite dagli enti locali a causa dell’emergenza sanitaria in corso possano compromettere la loro capacità di garantire la continuità di funzionamento” dei Comuni.

Per questo, conclude l’assessore, il “‘fondone’ 2020 è stato interamente utilizzato per fronteggiare le perdite di gettito subite dal Comune e per assicurare al Comune ‘le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali’“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI