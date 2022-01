Palermo: il 20 gennaio allenamento col Marineo

PALERMO – Giovedì 20 gennaio, a partire dalle 14.30, il Palermo ha programmato un allenamento congiunto nel campo sportivo comunale di Marineo in Via Francesco Bologni, con la formazione dell’ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio, in attesa che la squadra ospitante porti a termine tutti i protocolli sanitari richiesti per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. Per l’occasione, i canali social del Palermo mostreranno l’allenamento in diretta streaming.



