Palermo, scoperto e denunciato un falso dentista a Boccadifalco

PALERMO – Quando i finanzieri sono entrati nel magazzino di via Pitrè il falso dentista stava prendendo l’impronta dentaria ad un paziente.

Alla richiesta dei finanzieri del II Nucleo metropolitano di Palermo e degli ispettori dell’Asp di esibire i documenti l’uomo non aveva la certificazione ambientale, la laurea in Odontoiatria e l’iscrizione all’albo dei dentisti. Era in possesso del solo diploma professionale di odontotecnico.

Poteva solo preparare le protesi, ma non operare sui pazienti. E ce n’erano diversi in attesa. Il falso dentista aveva un discreto giro di clienti. I finanzieri hanno trovato un’agenda con nomi e appuntamenti che adesso saranno tutti verificati.

Il falso dentista è stato denunciato alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione. Altri accertamenti sono in corso perché nel magazzino sono state trovare due persone che vi lavoravano come segretario ed assistente alla poltrona. Il falso dentista non ha saputo giustificare la loro presenza.

Il controllo fa parte di una più ampia programmazione che riguarda il settore.



