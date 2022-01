Policlinico Catania, Anaao: “Problemi con i nuovi parcheggi”

La denuncia del sindacato dei medici: "La distribuzione dei posti per il personale non corrisponde con quanto concordato"

CATANIA – Problemi con il nuovo sistema di viabilità e parcheggi al Policlinico “Rodolico” di Catania. In una lettera inviata al direttore generale e al direttore sanitario dell’azienda ospedaliera, il sindacato dei medici Anaao Assomed denuncia che la distribuzione dei parcheggi assegnati al personale non è corrispondente a quanto era stato concordato dalla stessa azienda con le organizzazioni sindacali.

I parcheggi

“In particolare – si legge nella lettera di Anaao Assomed – si fa riferimento al parcheggio coperto ubicato nell’area antistante i padiglioni 1 e 6 ed al parcheggio adiacente al padiglione 1 e lateralmente al pronto soccorso. Questi parcheggi andavano destinati al personale dipendente e non assegnati come area destinata all’utenza a pagamento. Di contro viene assegnata ai dipendenti l’area antistante il padiglione della neurologia per la quale forse sarebbe stato più opportuno creare degli stalli per malati non deambulanti vista la tipologia di prestazione erogata”.

“Si comprende da sé -si legge nella lettera – come l’assegnazione di stalli all’interno del multipiano, con la distanza relativa, attraversamento della strada, e soprattutto il pericolo di accesso nelle zone notturne costituiscono la prima criticità di questo piano”.

Le sbarre automatiche

“Si segnala inoltre – prosegue la lettera di Anaao Assomed – che nella zona antistante il padiglione 6 è rimasta un’area chiusa con una sbarra automatica all’interno della quale hanno accesso di posteggio solo alcuni dipendenti, per altro non sanitari. Poiché tutti gli spazi comuni dovrebbero essere fruibili da tutti i dipendenti si chiede la motivazione di tale discriminazione, ovvero la rimozione immediata di questa sbarra”.

“Si segnala altresì – si legge ancora – che è presente una ulteriore sbarra sotto il padiglione 1 nell’area cosiddetta piano meno due, teoricamente riservato all’accesso delle ambulanze, all’interno della quale vi sono degli stalli per disabili costantemente occupati da autovetture sprovviste di tale contrassegno ed in tal senso, si chiedono urgenti delucidazioni ovvero l’immediata rimozione della stessa”.

“Nel ricordare come la fruibilità degli spazi comuni debba essere garantita a tutti – conclude la lettera – e nello specificare come un parcheggio così lontano dal posto di lavoro costituisca una grossa criticità per i lavoratori dell’azienda, come peraltro sottolineato e concordato nel corso della riunione sindacale, l’Anaao Assomed chiede il ripristino degli stalli concordati ossia il ripristino degli stalli riservati ai dipendenti nelle aree già descritte, ovvero il parcheggio coperto sotto quello tra il 6 e l’1 e il parcheggio tra il padiglione 1 è il pronto soccorso. Ed ancora si chiede la rimozione immediata delle sbarre automatiche che chiudono le aree parcheggio riservate”.



