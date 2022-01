Schillaci: “Vigilare su obbligo degli enti all’assunzioni dei disabili”

PALERMO – “La legge 68/1999 prevede per gli enti pubblici una quota obbligatoria di assunzioni riservata alle persone con disabilità.In Sicilia un primo passo, con l’istituzione di una piattaforma informatica, è stato fatto, ma è arrivato il momento di procedere alle verifiche, al monitoraggio e ai controlli, per assicurare il diritto al lavoro anche ai cittadini più svantaggiati”. Lo chiede Roberta Schillaci, deputata regionale del Movimento 5 Stelle e componente della commissione lavoro all’Ars. Su richiesta della parlamentare 5 Stelle, è stato sentito in commissione il dirigente del dipartimento del Lavoro Gaetano Sciacca, presente anche Maurizio Benincasa, presidente First (Federazione italiana rete sostegno e tutela), associazione che difende i diritti dei disabili.

Il punto di Schillaci

“Purtroppo, per diverso tempo – dice Schillaci – il dipartimento regionale del Lavoro non ha verificato l’applicazione della legge. Un primo passo è stato istituire la piattaforma Silav, un censimento online dal quale sappiamo che sono ben 6.024 i cittadini siciliani con disabilità, che hanno i requisiti previsti per l’assunzione. Non sappiamo però come si stiano comportando le amministrazioni regionale e gli enti locali rispetto all’obbligo di assunzioni previsto dalla legge. Per questo – aggiunge – è indispensabile procedere a una ricognizione per verificare e assicurare ai soggetti più deboli il dovuto inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro”. Un’ulteriore piattaforma dell’Ispettorato del Lavoro sta per essere attivata e servirà proprio per questo scopo. “Chiediamo – prosegue la deputata grillina – di avere al più presto i dati per capire se dipartimenti regionali, Comuni, Asp e altri enti stiano applicando puntualmente la legge e chiediamo, inoltre, nei casi di inadempienza da parte delle amministrazioni, di applicare le sanzioni previste dalla norma e che andrebbero ad alimentare un fondo specifico destinato alle assunzioni, come detto dal presidente Benincasa”.



