Sicilia, concorsi urgenti: laureati e diplomati LINK

PALERMO – Sicilia, nuovi concorsi, ecco i particolari. Continua la grande ricerca di Marco Mascellino per svelare, con LiveSicilia, tutte le occasioni presenti nel mondo del lavoro. SEGUI LA SEZIONE CONCORSI DI LIVESICILIA –

In ordine di scadenza:

537 unità cat.D per i centri per l’impiego (profili amministrativo/contabile, informatico, mercato/servizi lavoro, analista mercato del lavoro) https://bit.ly/3EPNMS2

487 unità cat.C per i centri per l’impiego (profili amministrativo/contabile, mercato del lavoro) https://bit.ly/31kzXx9

88 unità cat.D “ricambio generazionale” (profili: economico/finanziario, amministrativo, tecnico, informatico, avvocato e controllo di gestione) https://bit.ly/3eJ0bg2

12 unità cat.D “ricambio generazionale” (profilo: tecnico agronomo) https://bit.ly/3EMN9Zn

46 agenti del Corpo forestale cat.B https://bit.ly/3JDqaU7