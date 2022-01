Super green pass, le nuove regole: cosa c’è da sapere

Cosa si può fare e cosa no se non si possiede la certificazione verde anti covid

ROMA – Super green pass, le nuove regole. Se non è un lockdown per i non vaccinati, poco ci manca. Secondo le norme in vigore da lunedì 10 gennaio, infatti, si può accedere solo col green pass rafforzato (quello rilasciato in seguito alla regolarità del ciclo di vaccinazione o in seguito a guarigione dal Covid) in bar, ristoranti, alberghi, piscine, ma anche sui mezzi di trasporto come bus, treni, aerei e navi.

Il super green pass è obbligatorio ovunque, tranne per accedere alle attività commerciali per i servizi essenziali. Una stretta senza precedenti per i non vaccinati che il governo Draghi ha varato con l’ultimo decreto. Super Green pass necessario, come detto, per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali anche all’aperto (oltre che in quelli al chiuso, come già previsto), entrare in alberghi, partecipare a fiere, utilizzare impianti sciistici e per accedere a tutti i luoghi di socialità ed eventi sportivi e culturali.

Accorciati anche i tempi per l’inoculazione della dose booster di vaccino anti Covid. Dal 10 gennaio è possibile infatti ricevere la terza dose già dopo 4 mesi dall’ultima somministrazione e non più dopo 5 mesi, anche se questa è una possibilità e non un obbligo.

Sempre dal 10 gennaio sono cambiate le regole per tutti i passeggeri dei voli nazionali. Previsto l’obbligo del super green pass per tutti ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione di esenzione medica. Sui voli è obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2 come stabilito dalle ultime disposizioni previste dal Ministero della Salute.

Dal 1 febbraio 2022 la durata del Super Green Pass verrà ridotta da 9 a 6 mesi sia per i guariti che per i vaccinati. Da giovedì 20 gennaio sarà obbligatorio avere almeno il Green pass base per poter andare dal parrucchiere e dall’estetista, mentre dal primo febbraio l’obbligo scatterà anche per accedere ai pubblici uffici, a tutte le attività commerciali.



