Trasporti, in 3.000 utilizzano il car e bike sharing

CATANIA – Il numero complessivo degli utenti del Car e Bike Sharing a Catania ha sfiorato i tremila, con 2.935 cittadini che si sono affidati a questo servizio. Sono alcuni dei dati dell’ultimo report – aggiornato al 31 dicembre 2021 – dell’Azienda metropolitana trasporti e sosta (Amts) Catania. Per l’azienda “anche Catania comincia ad abituarsi ai nuovi servizi della mobilita’ sostenibile che tutelano l’ambiente e propongono spostamenti alternativi rispetto ai mezzi privati. Un cambio di mentalita’, sempre piu’ sensibile alle tematiche ambientali”.

Nel dettaglio dal 22 giugno 2020 al 31 dicembre 2021 si sono registrati 14.147 noleggi di autovetture AmiGo, con un tempo di noleggio complessivo stimato in 113.847 ore e 483.539 km percorsi. Sono in tutto 50 le vetture AmiGo, tra ibride e a benzina, messe a disposizione dall’Amts in tutta la citta’, con un totale di 158 stalli. Sono in tutto 1.621, invece, i noleggi complessivi che riguardano il bike sharing, conteggiati dal 21 giugno 2021 al 31 dicembre dello stesso anno.

“Dati assolutamente confortanti ed ancora piu’ apprezzati anche questi ultimi – sottolinea ancora l’Amts – se si considera che il servizio di bike sharing e’ di recente istituzione e che conta attualmente 50 biciclette con pedalata assistita e 5 stazioni, che nel 2022 saranno ampliate”. “Non possiamo che esprimere soddisfazione per questi dati – commenta il sindaco Salvo Pogliese – poiche’ rivelano sia la bonta’ di due ulteriori servizi della nostra Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta sia il cambio di passo di molti cittadini, che sempre piu’ si affidano ai mezzi pubblici preferendoli a quelli privati. Un cambio di mentalita’ che non puo’ che far bene anche all’ambiente della nostra citta'”.

“Siamo lieti di aprire il nuovo anno con questi dati – aggiunge l’amministratore unico di Amts Giacomo Bellavia – nella consapevolezza che gli stessi andranno crescendo e migliorando ulteriormente. Basti pensare che nei prossimi mesi aumenteremo le stazioni di Bike Sharing in tutta la citta’ e che a questi due servizi si aggiungeranno ulteriori potenziamenti dei servizi degli autobus di linea con l’arrivo di nuovi mezzi elettrici. Possiamo annunciare, dunque, che anche a Catania e’ iniziata la rivoluzione green”.



