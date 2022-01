Uccisa al culmine di una lite: perizia psichiatrica dell’imputata

CATANIA – Un nuovo step nel processo, che si celebra nelle forme del rito abbreviato condizionato, sull’omicidio di Sandra Garcia Rios, che vede nella veste di imputata Georgeta Colenicenco. È stata depositata la perizia psichiatrica, redatta dal consulente tecnico nominato dal Gip Gaetano Sisalli. “L’esito della perizia si inserisce nel solo di quella che è stata la prospettazione difensiva sin dal primo istante dopo i fatti”, commenta in una nota l’avvocato Pietro Ivan Maravigna. Che argomenta: “Colenicenco, secondo il perito, ha in via generale in condizioni di stress, quali erano quelle in cui versava a casa delle continue liti condominiali, una capacità scemata di intendere e di volere, ma per quanto attiene il momento i cui fatti si sono verificati, tale capacità era grandemente scemata soprattutto in ragione dell’aggressione subita all’interno della propria abitazione per come già accertato in sede di incidente probatorio”. E ancora: “Ulteriormente le conclusioni peritali – scrive Maravigna – che negano la pericolosità sociale della mia assistita dovrebbero imporre nuove valutazioni circa la necessità della sua permanenza in custodia cautelare anche in considerazione del pericolo di commissione di atti autosoppressori sempre evidenziati dalla perizia depositata”.



