Wizz Air: più voli e collegamenti da Catania e Palermo

CATANIA – Più voli dagli aeroporti di Catania e di Palermo, con lo scalo etneo che diventa una base fissa per tre arei, 83 assistenti di volo e 22 piloti, nuove rotte e altre potenziate, mentre su Palermo saranno fissi due aerei, 50 assistenti e 14 piloti: è il bilancio dell’investimento della compagnia low cost Wizz Air presentate dal senior corporate communications manager, Andras Rado, e dal commercial manager Italy, Krislen Keri. Ma la compagnia lamenta il problema della diminuzione dei movimenti di Fontanarossa, passati da 21 a 15 in un’ora: “Se questo problema non sarà risolto prima dell’estate la ridotta capacità si tradurrà in una riduzione degli slot dei voli”.

Le nuove rotte

Da Catania sono complessivamente 30 le rotte per 15 Paesi, per un 1,5 milioni di passeggeri, mentre a Palermo le nuove rotte saranno dieci per quattro Paesi, per 800 mila passeggeri. Tra le novità il trasferimento a Londa nella base di Gatwick con volo diretto. Il Bellini, da marzo, sarà collegato due volte al giorno con Milano Malpensa e avrà un volo giornaliero con Venezia. Da Palermo a marzo doppio collegamento giornaliero con Milano Malpensa e Roma Ciampino e un volo giornaliero per Bologna. Altre novità per il Falcone Borsellino saranno i due voli settimanali, da aprile, per Basilea e, da giugno, per Praga.

I movimenti da Fontanarossa

“La capacità dei movimenti nell’aeroporto di Catania è stata ridotta da 21 a 15 movimenti l’ora” per “problemi di risorse umane” nel “personale militare nel controllo dei voli e dei servizi aerei”: lo ha affermato Krislen Keri , commercial manager Italy della compagnia Wizz Air, segnalando che “se questo problema non sarà risolto prima dell’estate, la ridotta capacità si tradurrà in una riduzione degli slot dei voli, compromettendo non solo il programma dei nostri voli, ma anche altri operatori”.

“L’effetto – ha sottolineato Keri – si estenderebbe al settore turistico locale perché i turisti e i visitatori potrebbero trovarsi di fronte a meno voli, ritardi e cancellazioni. Le autorità siciliane e romane hanno tutte le possibilità di trovare una soluzione prima dell’inizio della stagione estiva per evitare tali discrepanze nel bel mezzo dell’estate.”

Il commercial manager Italy di Wizz Air ha spiegato che alla compagnia è stato detto che il problema della riduzione dei movimenti orari a Fontanarossa è dovuta “all’impossibilità del fornitore militare dei servizi di traffico aereo”, che gestisce lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania, perché “l’amministrazione militare ha difficoltà con le risorse umane, cioè il numero necessario di controllori di volo per gestire la domanda estiva”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI