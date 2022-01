Addio al presidente della leggendaria Longobarda

GENOVA – L’attore Camillo Milli, 91 anni, è morto oggi a Genova, dove viveva da anni. Ne da’ notizia la famiglia. Milli, nato a Milano l’1 agosto 1929, ha debuttato sul grande schermo con “Ragazze d’oggi” di Luigi Zampa ma è stato uno dei protagonisti della commedia italiana degli anni ’80, lavorando tra gli altri con Mario Monicelli ne “Il marchese del Grillo” e con Neri Parenti in “Fantozzi contro tutti”.

Milli viene ricordato anche per il ruolo del presidente della Longobarda nel film di Lino Banfi ‘L’allenatore nel pallone’, diventato un cult. Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del Covid.



