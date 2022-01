Augusta, immigrazione clandestina: 43enne arrestato dopo lo sbarco

La Polizia ha arrestato un egiziano di 43 anni. Lo stesso, dopo essere sbarcato clandestinamente nel porto di Roccella Jonica (RC), l’8 gennaio, era stato trasferito nella nave “Azzurra” per la quarantena da Covid-19. Dagli accertamenti è emerso che l’egiziano era destinatario di un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto, in quanto era stato condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tentata violenza privata commessi nel giugno 2014.

Pena definitiva a 3 anni e 11 giorni

Pertanto, al termine del periodo di quarantena, il migrante è sbarcato al porto di Augusta (SR) dove è stato arrestato e accompagnato nella Casa Circondariale di Noto per espiare la pena definitiva di 3 anni e 11 giorni.

