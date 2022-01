Covid, duemila contagi a Catania: prima provincia in Sicilia

CATANIA – Sfiora i duemila contagi il numero dei casi di Coronavirus nel catanese: secondo le rilevazioni delle ultime 24 ore, infatti, sono 1979 le persone trovate positive al virus in tutta la provincia etnea. Un numero in aumento rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 1623, e che ancora una volta mette Catania al primo posto per numero di casi in Sicilia, a piccola distanza da Palermo che ha contato 1956 casi.

Le altre province e gli ospedali

Nelle altre province i casi registrati sono stati 586 a Messina, 804 a Siracusa, 627 a Trapani, 779 a Ragusa, 541 a Caltanissetta, 620 ad Agrigento e 105 a Enna.

Il numero totale per la Sicilia è di 7997 casi, a fronte di 49.517 tamponi processati: una lieve flessione rispetto a ieri, quando i casi erano stati 8133. Gli attuali positivi sono 197.017 con un aumento di 6.215 casi. I guariti sono 1.728 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 8.087. Sul fronte ospedaliero sono 1.573 i ricoverati, con 17 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, lo stesso numero rispetto a ieri.



