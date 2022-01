Il Pd: “No alla vendita dell’isola Lunga dello Stagnone”

PALERMO – “L’Isola Lunga dello Stagnone sia acquisita al demanio della Regione. Si impedisca così, di poter effettuare ‘speculazioni’ e snaturare un luogo naturale di così struggente bellezza e valenza ambientale”. Lo dichiarano il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, il responsabile del dipartimento Parchi e riserve del partito, Gandolfo Librizzi, il segretario provinciale del Pd di Trapani e sindaco di Salemi, Domenico Venuti e il deputato regionale Baldo Gucciardi.

“Come Pd ci faremo promotori – dice Barbagallo – di una più incisiva iniziativa parlamentare coinvolgendo anche gli altri gruppi. Presenteremo in tal senso un apposito ordine del giorno per impegnare il Governo della Regione in tale direzione”. “”Non è accettabile assistere inermi all’iniziativa, seppure legittima, dei privati – afferma Venuti – di provare a vendere l’Isola dello Stagnone ad altri privati, magari per provare a realizzare iniziative edilizie che potrebbero alterare il delicato equilibrio dell’area. Ho contattato anche il sindaco di Marsala, sul cui territorio ricade l’area, per prendere una comune iniziativa a salvaguardia del patrimonio naturalistico che caratterizza la provincia di Trapani”.

“La Regione si faccia parte attiva e intervenga – sostiene Gandolfo Librizzi – prima che la trattativa riservata si concluda e al contempo promuova iniziative di rigenerazione territoriale mettendo a sistema questo raro e unico patrimonio naturale”. “Non possiamo apprendere una notizia del genere dalla stampa – afferma Gucciardi – col rischio che un gioiello come l’Isola lunga possa essere oggetto di eventuali speculazioni. Ci auguriamo che la Regione faccia proprio il nostro invito con celerità”.



