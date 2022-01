Incontro Musumeci-Udc, Terrana: “Con il governatore per l’unità della coalizione”

PALERMO – “Ho confermato al presidente Musumeci la lealtà dell’Udc e la volontà di continuare a sostenere l’importante azione di governo della giunta regionale. Adesso è fondamentale lavorare tutti insieme per l’unità del centrodestra. Lo afferma Decio Terrana, coordinatore regionale dell’Udc, a conclusione del faccia a faccia con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Con il presidente – spiega Terrana – abbiamo condiviso la necessità di avere come priorità la salvaguardia del prezioso lavoro fatto in questi anni dal governo regionale e la coesione della coalizione dì centrodestra. In questo senso saranno fondamentali i colloqui che il presidente della Regione mi ha detto che avrà la prossima settimana con i leader nazionali del centrodestra” conclude il coordinatore dello scudocrociato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI