Palermo, allarme Covid rientrato: nessun positivo in squadra

PALERMO – Nessun positivo nel gruppo squadra del Palermo. A renderlo noto – attraverso un comunicato – è lo stesso club rosanero: “L’ultimo ciclo di tamponi, effettuato nella giornata di mercoledì 19 gennaio ha evidenziato l’esito negativo per tutti i calciatori e membri dello staff del Palermo. L’intera rosa torna quindi completamente a disposizione di Mister Baldini per i prossimi allenamenti”. Fine del cluster da covid-19, quindi, in casa Palermo.



