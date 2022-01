Palermo, prove di formazione per Baldini: Marineo ko 6-0

MARINEO (PA) – Pomeriggio di festa nell’impianto sportivo di Marineo. A partire dalle 14.30, il club rosanero guidato da Silvio Baldini è stato ospite dell’ASD Oratorio San Ciro e San Giorgio per un allenamento congiunto svolto nel campo comunale del piccolo centro in provincia di Palermo. Il paese, che dista circa 30 km dal capoluogo siciliano, ha accolto con grande entusiasmo l’arrivo della compagine di viale del Fante. Il tecnico toscano, in vista della sfida in trasferta contro il Catanzaro in programma lunedì 24 gennaio alle ore 21.00, ha provato due diverse formazioni contro la squadra locale, confermando il modulo 4-2-3-1.

PRIMO TEMPO

Per i primi 45 minuti di gioco, l’allenatore dei rosanero ha schierato Massolo tra i pali, con Doda, Buttaro, Somma e Giron sulla linea di difesa. I due mediani scelti per il primo tempo sono stati De Rose e Odjer, con Soleri unica punta supportato dal trio alle sue spalle composto da Silipo, Fella e Floriano. Il risultato parziale al duplice fischio è di 3-0 in favore dei rosanero, con le reti siglate da Floriano (11’), Fella (21’) e Silipo (45’). Nota di merito per il portiere del Marineo Lamin Ceesay che, con diverse parate, ha spesso fermato le conclusioni a rete degli attaccanti rosanero.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa, Baldini cambia nove giocatori su undici nella formazione scesa in campo, mantenendo comunque lo stesso modulo. In porta va Pelagotti, difesa composta da Crivello, Marconi, Lancini e Accardi. De Rose, rimasto sul terreno di gioco, è stato affiancato da Dall’Oglio. Infine, presente nel secondo tempo anche Soleri, questa volta supportato da Felici, Luperini e Valente. Sono andati nel tabellino dei marcatori, nell’ultima metà di gara, Luperini (17’), Di Maria in autorete (36’) e Valente (39’).

Assenti, tra i rosanero, Perrotta, Peretti, Marong, Brunori e Almici. L’ultimo ciclo di tamponi, effettuato nella giornata di mercoledì 19 gennaio ha evidenziato l’esito negativo per tutti i calciatori e membri dello staff del Palermo. L’intera rosa è tornata quindi completamente a disposizione del tecnico toscano per i prossimi allenamenti.



