Palermo, si rinnova la flotta Amat: acquistati 60 nuovi autobus

PALERMO – Il dirigente dell’ufficio Mobilità urbana, Sergio Maneri, ha firmato la determina per procedere all’acquisto di sessanta nuovi autobus dal fornitore “Industria Italiana Autobus S.p.A.”.

Nel dettaglio, si tratta di 22 autobus urbani di otto metri, alimentati a gasolio, e di 38 autobus urbani di 12 metri, alimentati con gas naturale metano.

La spesa complessiva ammonta ad oltre diciassette milioni (€17.230.289,10), finanziata con fondi PO-FESR Sicilia 2014-2020, “Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo”.

“L’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco, Leoluca Orlando –ha avuto la capacità in questi anni di intercettare tantissime risorse economiche per migliorare il sistema della mobilità urbana. L’acquisto di nuovi autobus è solo un pezzo di una progettualità più ampia: la nostra città, in questo momento, ha la disponibilità di oltre un miliardo di euro per investimenti sul trasporto pubblico di massa“.



“Continua l’investimento dell’amministrazione comunale per migliorare il trasporto pubblico, per rinnovare la flotta di Amat e per rendere più ecologico il sistema della mobilità a Palermo – dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità, Giusto Catania – è con grande soddisfazione che possiamo affermare che, negli ultimi anni, il parco autobus in circolazione di Amat è stato interamente rinnovato“.



