Pallacanestro Trapani: intervento alla spalla per Palermo

TRAPANI – Matteo Palermo, cestista della Pallacanestro Trapani, che da più di un mese è assente dal campo a causa della lesione del cercine glenoideo della spalla destra, dovrà necessariamente sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia visto che le terapie conservative non hanno ottenuto risultati soddisfacenti per il pieno recupero agonistico. “Il giocatore – si legge nel comunicato – è costantemente monitorato e verrà sottoposto ad intervento chirurgico venerdì 21 gennaio a Roma dal dottor Porcellini. Successivamente sarà seguito nella riabilitazione dallo staff medico-sanitario della Pallacanestro Trapani. I tempi di recupero verranno valutati successivamente all’intervento”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI