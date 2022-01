Cisl Fp: “Viabilità Policlinico, disagi per pazienti e dipendenti”

CATANIA – Problemi per i dipendenti del Policlinico, sia nella circolazione all’interno della struttura che per i parcheggi: è la denuncia di Cisl Funzione Pubblica a una settimana dall’adozione del nuovo piano per la viabilità e per la sosta all’interno del Rodolico. “Diversi dipendenti denunciano disagi in seguito all’adozione del nuovo piano per la viabilità e sosta del Policlinico Rodolico di Catania – dichiara il Segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Catania, Danilo Sottile – in particolare i problemi riguardano il traffico nei pressi dell’ospedale, con possibili problemi anche per l’accesso da parte dei pazienti, e la distribuzione dei parcheggi, soprattutto quelli per dipendenti”.

Le criticità

“La scelta di spostare l’ingresso all’area adiacente il parcheggio multipiano, subito dopo il Pronto Soccorso – dice Sottile – e di canalizzare tutte le uscite sul numero 78 ha fatto sì che tutto il traffico del Policlinico debba immettersi su via Santa Sofia per raggiungere il resto della città. Questo causa un sovraccarico che potrebbe pregiudicare un accesso agevole al Pronto Soccorso, e ha già causato disagi nella circolazione soprattutto negli orari di inizio e fine turno, quando i dipendenti del Policlinico si sono trovati a fare code anche di venti minuti prima di poter entrare o uscire dal luogo di lavoro”

Cisl FP richiama l’attenzione anche sulla distribuzione dei parcheggi all’interno del Policlinico Rodolico: “Era stato concordato con l’Azienda che gli stalli all’interno del Policlinico sarebbero stati riservati ai dipendenti – dice Sottile – ma già in questi primi giorni abbiamo potuto constatare più volte l’occupazione dei parcheggi da parte di mezzi di ditte e persone non dipendenti, e che dunque non avrebbero avuto titolo a superare i varchi di controllo. Dato che gli accessi sono regolati con registrazione delle targhe dei dipendenti o tesserino, vorremmo sapere in che modo questi mezzi possano raggiungere l’area interna del Policlinico”.

“Non si comprende, inoltre, il senso di alcune scelte sulla dislocazione degli stalli: il parcheggio davanti alla neurologia è stato assegnato ai dipendenti quando invece ne avrebbero potuto giovare di più i pazienti del reparto, mentre all’utenza è stato assegnato il parcheggio sotterraneo, distante da tutte le strutture principali. Una scelta che reputiamo priva di senso, dato che è da pensare che l’utenza non sia sempre pienamente abile nei movimenti”.

Nuova viabilità e interlocuzione sui parcheggi

“Il nuovo piano di viabilità – dice Sottile – deve confrontarsi con la realtà del Policlinico e con ritmi consolidati di lavoro al suo interno. Per questo chiediamo di modificare parzialmente la viabilità, riaprendo l’uscita adiacente alla cardiologia, contribuendo in questo modo ad alleggerire il traffico dall’uscita principale. Chiederemo all’Azienda, inoltre, un confronto sul problema dei parcheggi”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI