Poste Italiane assume nuovi portalettere: ecco come candidarsi

ROMA – Poste Italiane assume nuovi portalettere. Previste assunzioni di diplomati in tutta Italia. La destinazione delle nuove unità lavorative sarà le regioni e province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. La scadenza per la presentazione delle domande è il 23 gennaio. I candidati dovranno essere in possesso di diploma di scuola superiore e patente di guida. Per le destinazioni nella provincia di Bolzano sarà richiesto il patentino dì bilinguismo. Le domande dovranno essere inviate telematicamente entro il 23 gennaio, attraverso il form che si trova sul sito di Poste Italiane alla sezione recruting. Entro una settimana i candidati considerati potenzialmente idonei verranno contattati e riceveranno un link per poter svolgere un test attitudinale. Successivamente è previsto un colloquio orale in azienda e una prova di guida del mezzo aziendale.

I portalettere verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Il numero delle assunzioni e la durata del contratto dipenderanno dalle esigenze aziendali e dalla sede di assegnazione. Le assunzioni avvengono in tutta Italia ma i candidati potranno individuare un’unica area geografica di preferenza.



