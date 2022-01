Quirinale, grandi manovre per un voto trasversale su Draghi

Tutte le mosse dei partiti in vista del voto per la presidenza della Repubblica

ROMA – Corsa al Quirinale, il centrosinistra lascia aperte tutte le opzioni, resta “aperto al confronto” e parlerà col centrodestra per decidere “un nome condiviso” per il Colle: queste le posizioni dopo l’incontro ieri tra Letta, Conte e Speranza. Berlusconi non decide, e slitta il vertice di coalizione.

Intanto si fanno più concrete le manovre di un fronte trasversale sull’ipotesi Draghi al Quirinale, si ragiona del governo che nascerebbe in questo caso. Oggi si riunirà la capigruppo: Fico dovrebbe comunicare le modalità di voto alla Camera, in particolare quelle per i parlamentari positivi al covid.



