Sentenza ribaltata in appello: “Assolti, non sono affiliati alla mafia nigeriana”

CATANIA – Sentenza ribaltata. La Corte d’Appello di Catania ha assolto gli imputati Kingrney Ewiarion, Michael Osokay, Sunday Aghaulor, Famous William, arrestati nell’operazione Norsemen del 2019, dall’accusa di associazione mafiosa (nigeriana) ‘per non aver commesso il fatto’. In primo grado il gup aveva inferto pene, visto anche il rito abbreviato, abbastanza pesanti. Gli stranieri erano stati accusati di aver creato al Cara di Mineo (poi chiuso) una cellula del cult Vikings con specializzazione in traffico di droga. Il collegio di secondo grado, dunque, ha riformato il verdetto della giudice, facendo cadere anche l’aggravante mafiosa dai reati fine per tutti gli imputati.

Ewiarion, difeso dall’avvocato Cinzia Pecoraro del foro di Agrigento, è stato condannato a 2 anni di reclusione e 6 mila euro di multa. In primo grado erano stati 10 gli anni inflitti dal gup, 8 invece per Osokay, Aghaulor e Williams (quest’ultimo difeso dall’avvocato Antonio Pecoraro). Fedeli Okowe è stato condannato a 1 anno e 4 mesi e 4 mila euro di multa (in primo grado era stato 2 anni e 8 mesi). Stessa pena infine per Juliet Benjamin. Assolto in pieno, dunque, Osokay difeso dall’avvocato Pierpaolo Montalto che manifesta “soddisfazione per l’epilogo del processo di secondo grado”.



La Corte d’Appello ha disposto l’immediata scarcerazione di Ewiarion, Osokay, Sunday, Williams.

“Finalmente giustizia è stata fatta. Siamo riusciti – commenta a LiveSicilia l’avvocato Cinzia Pecoraro – a far ribaltare una sentenza che aveva ingiustamente condannato gli imputati per associazione mafiosa. La Corte di appello ha accolto i rilievi difensivi sancendo quella che è una verità che da sempre è stata urlata a gran voce dagli imputati”. Un verdetto che va in linea con altre sentenze dei giudici palermitani che hanno ritenuto non vi fossero prove sufficienti per parlare di associazione mafiosa nigeriana in Sicilia. Le motivazioni della Corte d’Appello di Catania saranno depositate tra 90 giorni.



