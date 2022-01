Terremoto in Calabria, evacuate scuole e uffici nel Vibonese

REGGIO CALABRIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata in Calabria. La scossa è stata avvertita soprattutto nel Vibonese. La profondità del terremoto, secondo l’Istituto nazionale di geofisica, è stata di dieci chilometri. La scossa ha interessato una vasta zona della Calabria e avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

Molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare. Nella maggior parte dei comuni in cui è stato avvertito il sisma gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi all’aperto. Non si registrano feriti. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite in strada. In corso di accertamento eventuali danni a edifici pubblici e privati.



