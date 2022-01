Aeroporti, fusione tra Sac e Soaco

CATANIA – “Oggi presentiamo il progetto di fusione degli scali di Catania e Comiso. Siamo qui per battezzare una buona notizia. Oggi si compie il primo concreto passo nella direzione di procedere alla semplificazione del sistema aeroportuale siciliano”. È un Nello Musumeci soddisfatto quello che annuncia dal PalaRegione il primo passo di un progetto ancora più vasto per i trasporti dell’Isola. “La Sicilia ha bisogno della razionalizzazione gestionale, che metta assieme i due importanti aeroporti di Sicilia. Il grande obbiettivo è arrivare a un unico sistema aeroportuale; mentre l’obiettivo intermedio e crearne due. Nella Sicilia occidentale abbiamo travato qualche difficoltà in questa direzione. Il governo non può che esprimere i complimenti per questa scelta responsabile”.

“Questo risultato – dice il sindaco Pogliese – dimostra che se riusciamo a mettere da parte il nostro individualismo possiamo raggiungere grandi traguardi, con tanti benefici. Un atteggiamento necessario anche su altri dossier, a partire dal distretto del Sud Est”.

Soddisfatto anche Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac. “Comiso, importante strategicamente. Io mi auguro che, entro la fine di questo decennio, le due strutture assieme possano raggiungere i venti milioni di passeggeri”.

Tecnicamente si chiama “fusione per incorporazione”, in pratica ci sarà una sola società che gestirà gli aeroporti di Catania e Comiso. Inizia a prendere corpo il progetto che il governo Musumeci ha auspicato già 4 anni fa: creare in Sicilia solamente due società (una orientale e una occidentale) per la gestione dei sei scali dell’Isola: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa.

L’annuncio è stato fatto oggi pomeriggio dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa al PalaRegione di Catania. All’incontro con i giornalisti, presenti anche gli amministratori delegati della Sac (società di gestione dell’aeroporto di Catania), Nico Torrisi, e della Soaco (che gestisce lo scalo di Comiso), Rosario Dibennardo, i sindaci di Catania, Salvo Pogliese, e di Comiso, Maria Rita Schembari e il presidente del Collegio dei questori dell’Ars, Giorgio Assenza.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI