Catania: via Gallo, sfratto rinviato dopo l’incontro in Prefettura

CATANIA – Dopo il vertice in Prefettura uno spiraglio di luce si apre per le famiglie che occupano lo stabile di proprietà del Policlinico in via Gallo. “Il Direttore Generale dell’azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico/San Marco” Gaetano Sirna ha garantito che lo sfratto delle 8 famiglie non avverrà – racconta il segretario provinciale del SUNIA Agata Palazzolo – sarà rinviato al fine di trovare un accordo con le famiglie stesse che occupano l’immobile di via Gallo”. Gli interventi del Prefetto e del Sindaco Salvo Pogliese hanno garantito che i costi proposti dall’azienda Policlinico non fossero sproporzionati per i nuclei familiari. Salvo Pogliese ha ribadito che, in questo momento, Catania, non può permettere altri sfratti in piena emergenza abitativa.



