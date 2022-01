Meteo, in Sicilia piogge e temperature in calo: le previsioni

Al Sud molto nuvoloso su tutte le regioni, con isolate piogge o brevi rovesci sulle regioni peninsulari e, più sporadiche, sulla Sicilia settentrionale, in miglioramento pomeridiano e serale da nord e con residui fenomeni serali limitati alla Calabria e ai settori tirrenici e jonici dell’isola.

La situazione nelle altre regioni del Sud

Temperature minime in generale calo sulla Sicilia, in aumento su Puglia e settori orientali di Basilicata e Calabria; massime stazionarie su centro-sud Sicilia, in generale calo altrove. Venti moderati occidentali, con ulteriori rinforzi dal pomeriggio su tutte le regioni peninsulari specie Puglia, Campania e settori Jonici. Mari da mossi a molto mossi.

