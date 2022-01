Oasi del Simeto, progetto per la ‘riforestazione’ di Torre Allegra

Il ministero per la Transizione ecologica ha finanziato un progetto proposto dalla Città metropolitana di Catania per la “riforestazione” della zona Torre Allegra nell’Oasi del Simeto”. E’ un’area di verde pubblico dove da anni viene svolta attività di divulgazione per far conoscere ai visitatori le componenti vegetali e animali dell’ecosistema locale. L’attività di “forestazione” la cui realizzazione grazie a un finanziamento di 500 mila euro, avverrà nel pieno rispetto degli elementi vegetali tipiche di quel territorio e degli uccelli migratori che sostano nella zona acquitrinosa nel periodo invernale o riproduttivo.

“E’ un progetto fondato sulla rigenerazione e la tutela ambientale – ha spiegato il sindaco metropolitano Salvo Pogliese – che permetterà di dare ossigeno al territorio e arricchire l’Oasi del Simeto valorizzando aree di verde pubblico che ancora di più devono diventare spazio di consapevolezza e tutela ambientale ma anche luogo di svago e per il benessere della persona”.



