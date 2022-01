Palermo, 90 anni del “Barbera”: Eleven Sports regala lo streaming

PALERMO – Il 24 gennaio del 1932 si aprirono per la prima volta le porte dello “Stadio Littorio”, il primo nucleo storico di quello che sarebbe divenuto, per sempre, la casa dei tifosi palermitani: lo stadio della Favorita, il Renzo Barbera. Quel giorno si giocò Palermo-Atalanta, in Serie B, 5-1 per i rosanero: poche migliaia gli spettatori che poterono assistere a quella storica partita, sistemati per lo più sui “prati popolari” ai lati del campo, dove adesso campeggiano le grandi curve. Oggi quella platea attorno al prato verde conta oltre 36mila posti a sedere e, fuori dallo stadio, centinaia di migliaia di tifosi sparsi in tutta Italia e nel resto del mondo, grazie alla comunità di palermitani all’estero, una delle più nutrite, frutto della grande emigrazione di massa del primo dopoguerra e dei tanti giovani che ancora oggi decidono di specializzarsi e lavorare lontano da casa.

Per celebrare l’anniversario dalla fondazione del Barbera, il Palermo e Eleven Sports hanno deciso di fare un regalo proprio a quei tifosi all’estero che grazie allo streaming live delle partite possono sentirsi seduti in quello stadio tanto amato, che lunedì spegne 90 candeline. Per l’occasione, infatti, a tutti i tifosi all’estero che ne faranno richiesta saranno donati codici omaggio per seguire un mese di partite del Palermo, proprio all’avvio del girone di ritorno denso di sfide imperdibili. I codici saranno attivabili solo da altri Paesi, fuori dal territorio italiano, in tutto il mondo.

Per richiedere i codici basta registrarsi sull’app ufficiale del Palermo, disponibile su Play Store e App Store, e scrivere una email all’indirizzo [email protected], segnalando nome, cognome, numero di telefono e l’indirizzo email con il quale ci si è registrati sull’app. Una volta verificati i dati e l’effettiva registrazione, l’ufficio comunicazione provvederà a rispondere alla mail con il codice omaggio da riscattare direttamente su elevensports.com e cominciare da subito a vedere gratuitamente le partite del Palermo. Da oggi, 21 gennaio, e fino al 28 febbraio, sarà possibile richiedere il codice omaggio, che garantirà la visione gratuita delle partite per un mese dal primo giorno di attivazione, già a partire dal big match serale del 24 gennaio, Catanzaro-Palermo (per le richieste che arriveranno entro le 10 domenica 23 gennaio).



