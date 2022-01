Palermo, aggiudicati i lavori del ‘tappo di viale Regione’

PALERMO – Seppure con un po’ di ritardo, sono stati assegnati i lavori per poter finalmente far sparire il ‘tappo di viale Regione’ all’altezza del supermercato Lidl in direzione Trapani, che tanto fa penare e arrabbiare gli automobilisti.

Lo scorso novembre, Maurizio Croce, commissario per il dissesto aveva annunciato l’avvio dei lavori, per la copertura della soletta del canale Passo di Rigano, entro la fine del 2021, così non è stato.

Il 22 dicembre scorso è arrivata la pubblicazione del bando per l’opera, che avrà un costo di circa 500mila euro. Gara che è stata aggiudicata e permetterà, a breve, l’avvio.

Il bando prevede un termine contrattuale di 4 mesi per il completamento dei lavori.



