Palermo, l’assessore Martorana incontra le associazioni di categoria

PALERMO – L’assessore allo Sviluppo Economico Cettina Martorana ha incontrato questa mattina, in videoconferenza, i vertici delle Associazioni di Categoria allo scopo di illustrare le misure relative al Piano di Riequilibrio.

Nel corso della ‘call’ sono state illustrate le ragioni e i criteri adottati per la predisposizione delle proposte di deliberazione inoltrate al Consiglio Comunale ai fini della redazione del Piano di Riequilibrio e, più precisamente, la proposta di deliberazione avente ad oggetto le tariffe del mercato ittico e del mercato ortofrutticolo; la proposta di deliberazione avente a oggetto le modifiche del tariffario relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria sui procedimenti amministrativi di competenza del SUAP; la proposta di deliberazione avente a oggetto le modifiche alle tariffe per occupazioni di suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché alle tariffe approvate con il regolamento per l’applicazione del Canone unico per l’occupazione delle aree destinate ai mercati.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore Sergio Marino e Maria Mandalà, Capo Area Tributi, al fine di fornire chiarimenti sulle modalità di riconoscimento della riduzione del tributo TARI alle imprese che hanno subito la sospensione dell’attività economica per espressa previsione normativa durante i periodi di lockdown per effetto della pandemia da Covid-19.

I rappresentanti delle Associazioni di Categoria che hanno manifestato il disagio che le Aziende stanno vivendo per il difficile periodo economico e sociale dovuto agli effetti della pandemia, hanno, tuttavia, manifestato apprezzamento per l’incontro e il confronto che ne è derivato”.



